Amazon вслед за Netflix добавит рекламу в онлайн-кинотеатр Prime Video
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Компания Amazon вслед за Netflix добавит рекламу в онлайн-кинотеатр Prime Video. До этого промо-ролики воспроизводились только во время футбольных трансляций, который проходили по четвергам.
Сколько рекламы появится в сервисе, пока не сообщается. Чтобы продолжить смотреть фильмы и сериалы без неё зрителям придётся ежемесячно доплачивать дополнительные $ 3. По мнению Amazon, добавление рекламы позволит компании со временем увеличить инвестиции в контент.
В онлайн-кинотеатре Netflix ситуация точно такая же. Этим летом компания изменила стоимость подписки в Канаде, США и Великобритании. Теперь новые пользователи либо подключаются к тарифу с рекламой за $ 7 (£ 5), либо оплачивают более дорогую подписку за $ 15,5 (£ 11).
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