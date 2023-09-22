Эксперт подтвердил высокую ремонтопригодность iPhone 15 Pro

Авторы YouTube-канала PBKreviews опубликовали видео с разбором iPhone 15 Pro. Блогеры выяснили, что новое устройство Apple получило высокую ремонтопригодность, поскольку производитель обновил и упростил архитектуру.
Видео доступно на YouTube-канале PBKreviews. Права на видео принадлежат PBKreviews.
Также новая конструкция позволяет легко заменить заднее стекло. Для этого достаточно нагреть крышку и отсоединить шлейф от тыльной стороны платы. PBKreviews присвоил iPhone 15 Pro оценку в 7 из 10 баллов по шкале ремонтопригодности.
Продажи iPhone 15 стартовали в России одновременно со всем миром. В новую линейку смартфонов входят четыре вида устройств: базовый iPhone 15, увеличенный iPhone 15 Plus, премиальный iPhone 15 Pro и флагман iPhone 15 Pro Max.
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