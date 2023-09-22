Реалити-шоу «Игра в кальмара» от Netflix выйдет 22 ноября — новый тизер

Компания Netflix опубликовала на своём YouTube-канале новый тизер реалити-шоу «Игра в кальмара». Из ролика стало известно, что его премьера состоится 22 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

В Squid Game: The Challenge примут участие 456 игроков, соревнующихся за выигрыш в размере $ 4,56 млн — крупнейший денежный приз для подобных проектов. Всего запланировано десять частей.

В каждой из них участники будут соревноваться в играх, вдохновлённых сериалом, а также в нескольких новых играх, созданных специально для шоу. Съёмочный процесс реалити-шоу завершился ещё в начале года.

Также в начале лета Netflix выпустила первый тизер-трейлер второго сезона сериала «Игра в кальмара».