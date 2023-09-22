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Минкульт РФ не выдало прокатное удостоверение якутскому фильму «Кандидат»

Минкульт РФ не выдало прокатное удостоверение якутскому фильму «Кандидат»
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Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение якутскому фильму «Кандидат». Источник издания SakhaDay сообщил, что представители ведомства усмотрели в картине пропаганду ЛГБТ, однако официальная причина не раскрывается.

Поводом для этого мог послужить образ персонажа Зины, который является переодетым мужчиной. Режиссёр ленты Дмитрий Шадрин («Первая любовь», «Мои белые ночи», «Дикий челлендж») не подтвердил и не оспорил информацию.

Несмотря на это, в кинотеатрах Якутии «Кандидата» показывают в теневом прокате наравне с «Барби» и «Оппенгеймером». Главные роли в комедии исполнили Игорь Говоров, Анатолий Николаев, Роман Дорофеев и Нюргуяна Шадрина. Хронометраж ленты составил 1 час 39 минут.

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