Авторы «Смуты» показали Ярославль, Сказочный лес, Москву и другие локации из игры

Разработчики игры «Смута» из новосибирской студии Cyberia Nova опубликовали ролик с демонстрацией локаций из тайтла. Видео было показано в рамках презентации проектов Института развития интернета.
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Cyberia Nova.
В ролике показали Тёплый Стан, Нижний Новгород, Ярославль, Сказочный лес, а также Москву и лагерь ополчения в её окрестностях. Разработчики продемонстрировали, как выглядят эти места с высоты птичьего полёта.
Российская историческая RPG должна поступить в продажу в феврале 2024 года, однако точная дата выхода не раскрывается. Сейчас, как отмечают в Cyberia Nova, производство находится примерно «на середине пути».
В прошлый раз разработчики показали новые модели второстепенных и главных персонажей, а также рассказали о боссах.
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