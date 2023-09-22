Авторы «Смуты» показали Ярославль, Сказочный лес, Москву и другие локации из игры

Разработчики игры «Смута» из новосибирской студии Cyberia Nova опубликовали ролик с демонстрацией локаций из тайтла. Видео было показано в рамках презентации проектов Института развития интернета.

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

В ролике показали Тёплый Стан, Нижний Новгород, Ярославль, Сказочный лес, а также Москву и лагерь ополчения в её окрестностях. Разработчики продемонстрировали, как выглядят эти места с высоты птичьего полёта.

Российская историческая RPG должна поступить в продажу в феврале 2024 года, однако точная дата выхода не раскрывается. Сейчас, как отмечают в Cyberia Nova, производство находится примерно «на середине пути».

В прошлый раз разработчики показали новые модели второстепенных и главных персонажей, а также рассказали о боссах.