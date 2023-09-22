«Мы объективно достигли дна»: разработчики рассказали о положении индустрии в России

Журналисты издания РБК взяли интервью у руководителей ведущих российских игровых компаний. Представителей индустрии спросили о её текущем состоянии в стране. Свои комментарии дали Сергей Ефремов (Astrum Entertainment), Малик Хатажаев (Lesta Games) и Алексей Копцев (Cyberia Nova).

Разработчики заявили, что европейские и американские санкции в отношении РФ сильно повлияли на деятельность российских студий: пришлось искать альтернативные каналы поставок «железа» и переходить на отечественный софт.

К примеру, создателям «Смуты» из Cyberia Nova пришлось в течение одной недели перенести 2 ТБ данных из Google Drive в «Яндекс Облако». Многие данные удалось спасти, однако часть всё-таки была потеряна.

По словам Малика Хатажаева, за последние полтора года в стране существенно выросла популярность такого канала дистрибуции игр, как «пиратство».

Если в 2021 году на незаконный оборот игр приходилось не более 8% рынка, то сейчас по опросам, данным которых мы доверяем, это уже более 18%, то есть пятая часть у нас в серой зоне. Торренты, фейковые аккаунты, «народные переводы» и прочая специфика начала 2000-х снова в тренде.

Согласно данным Сергея Ефремова, в 2022 году российский игровой рынок сократился с 2 млрд до $ 1,4-1,6 млрд. Хатажаев отметил, что наиболее заметное падение произошло именно у консольного сегмента. Ожидается, что до конца 2023 года оборот рынка достигнет 100-120 млрд рублей.

В 2022 году мы объективно достигли дна. Сейчас начинаем подъём. Как это в цифрах выражается, сказать трудно. На ум приходит анекдот про оптимиста со стаканом воды: я точно могу сказать, что какой-то сосуд полон, только вот стакан это или графин, я не знаю.

Помимо этого, разработчики в один голос заявили, что ключевым каналом дистрибуции видеоигр в России является платформа VK Play. Ефремов считает, что у неё навряд ли появятся конкуренты в ближайшее время.