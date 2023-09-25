Российские игроки выступят на мэйджоре по Tekken с флагом РФ — впервые с февраля 2022 года

Российские киберспортсмены будут выступать под национальным флагом на международном турнире по популярным файтингам REV Major 2023 в Маниле. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.
Федерация окажет поддержку с перелётом, проживанием и сопутствующими расходами Сергею Strog Платову и Алексею Higem Комиссарову, которые будут выступать в дисциплине Tekken 7.
Для ФКС России это первый международный турнир после снятия санкций, которые были наложены на сборную России в феврале 2022 года.
Финальная часть REV Major 2023 пройдёт с 30 сентября по 1 октября в комплексе SM Mall of Asia. Помимо Tekken 7, соревнования пройдут в дисциплинах Street Fighter 6, Guilty Gear, The King of Fighters XV, Dragon Ball FighterZ и Mortal Kombat 1. Ивент станет одним из главных международных стартов текущего сезона.
- 26 сентября 2023
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