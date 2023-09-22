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Для Baldur's Gate 3 вышел третий патч с возможностью смены внешности героя

Для Baldur's Gate 3 вышел третий патч с возможностью смены внешности героя
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Разработчики Baldur's Gate 3 из Larian Studios выпустили для игры третий крупный патч. Главным нововведением стало магическое зеркало, которое позволяет изменить героям внешность, голос и другие параметры прямо во время прохождения. Апдейт уже доступен для загрузки.

Другие изменения

  • Теперь Baldur’s Gate 3 полноценно работает на компьютерах Mac.
  • Исправлены баги с воспроизведением звуков и диалогов.
  • Повышена производительность в Нижнем городе.
  • Геймерам больше не нужно кликать на повышения уровня для каждого персонажа по отдельности.
  • Исправлен баг, из-за которого татуировки на лице героев пропадали при уменьшении масштаба.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PS5. В ноябре проект должен выйти на Xbox Series.

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