Для Baldur's Gate 3 вышел третий патч с возможностью смены внешности героя
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Разработчики Baldur's Gate 3 из Larian Studios выпустили для игры третий крупный патч. Главным нововведением стало магическое зеркало, которое позволяет изменить героям внешность, голос и другие параметры прямо во время прохождения. Апдейт уже доступен для загрузки.
Другие изменения
- Теперь Baldur’s Gate 3 полноценно работает на компьютерах Mac.
- Исправлены баги с воспроизведением звуков и диалогов.
- Повышена производительность в Нижнем городе.
- Геймерам больше не нужно кликать на повышения уровня для каждого персонажа по отдельности.
- Исправлен баг, из-за которого татуировки на лице героев пропадали при уменьшении масштаба.
С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.
Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PS5. В ноябре проект должен выйти на Xbox Series.
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