До «Бэтмена против Супермена» должен был выйти ещё один важный фильм DC

Недавно режиссёр Дэвид Гойер принял участие в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused. Во время разговора постановщик заявил, что до премьеры «Бэтмена против Супермена» должен был выйти сиквел «Человека из стали».

Видео доступно на YouTube-канале Josh Horowitz. Права на видео принадлежат Happy Sad Confused.

По словам Гойера, Warner Bros. стремилась как можно скорее стать конкурентом Marvel, поэтому съёмочная команда постоянно испытывала давление со стороны руководства.

Я знаю о давлении, которое мы испытывали со стороны Warner Bros., по типу: «Нам нужна собственная MCU! Нам нужна собственная MCU!» И я им сказал: «Давайте не будем пытаться бежать, не умея ходить».

Фильм «Супермен: Наследие» станет первой картиной новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Премьера состоится в июле 2025 года, а съёмки, если не будет проблем из-за забастовки, начнутся в январе 2024 года.