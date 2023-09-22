Дженсен Эклс вернулся к роли Солдатика из «Пацанов» в сериале «Поколение «Ви»
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Издание Entertainment Weekly опубликовало фото актёра Дженсена Эклса в образе Солдатика из «Пацанов» со съёмок сериала «Поколение «Ви». Эклс подтвердил своё участие в производстве шоу ещё в апреле этого года. Актёр исполнит в будущем сериале эпизодическую роль.
Фото: ENTERTAINMENT WEEKLY
Действие сериала развернётся в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International. В центре спин-оффа окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе.
Первые три эпизода спин-оффа «Пацанов» выйдут 29 сентября. Каждый новый эпизод будет выходить еженедельно. Финал первого сезона покажут 3 ноября.
Напомним, выход четвёртого сезона «Пацанов» задержится из-за забастовки сценаристов США.
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