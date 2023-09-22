Компания Unity изменила свою новую бизнес-модель после громкого скандала
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Полторы недели назад в игровом сообществе разгорелся скандал, связанный с компанией Unity, которая решила ввести комиссию на скачивание игр. Действия создателей движка решительно осудили как разработчики, так и рядовые геймеры.
В связи с этим 22 сентября представители Unity опубликовали обращение к сообществу, в котором принесли извинения и рассказали об изменениях в бизнес-модели. Если быть кратким, то Unity полностью не отказалась от комиссии Runtime Fee, однако кардинально пересмотрела её условия.
Главные изменения в бизнес-модели
- Тарифный план Unity Personal останется бесплатным.
- Unity перестанет брать комиссию с игр, которые зарабатывают меньше $ 1 млн за 12 месяцев.
- Тарифный план Unity Personal будет доступен разработчикам, чей оборот или объём инвестиций не превышает $ 200 тыс. за последние 12 месяцев — до этого лимит составлял $ 100 тыс.
- Разработчики смогут выплачивать комиссию Runtime Fee двумя способами: либо долей в размере 2,5% от своего дохода, либо нефиксированной суммой в зависимости от количества новых пользователей.
- Разработчики будут сами предоставлять компании информацию о количестве пользователей, установивших их игры.
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