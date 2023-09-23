Авторы EA Sports FC 24 готовят патчи для ПК-версии игры

22 сентября футбольный симулятор EA Sports FC 24 стал доступен обладателям ультимативного издания игры. Также они получили форму Nike x EA SPORTS FC в Ultimate Team, 4600 FC Points и ряд других бонусов.

Через несколько часов фанаты начали жаловаться на состояние ПК-версии игры. В связи с этим разработчики тайтла опубликовали пост, в котором рассказали, что уже работают над патчами. Обновления призваны улучшить общую производительность проекта, работу античита и расширить перечень игровых настроек.

Ознакомиться с полным списком изменений можно на официальном сайте EA Sports FC 24. Дату выхода первого патча разработчики пока не раскрывают.

Официальный релиз симулятора состоится только 29 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.