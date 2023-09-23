23 сентября в онлайн-сервисе «Кинопоиск» состоялась премьера сериала «Кибердеревня» про Россию далёкого будущего. Шоу расскажет историю россиянина Николая, который ведёт хозяйство на Марсе в 2100 году.
На данный момент рейтинг сериала составляет 8,1 балла из 10 на основе более 4,5 тыс. отзывов.
Фото: «Чемпионат»
Сериал «Кибердеревня» основан на одноимённом видео, которое вышло в 2020 году. В нём режиссёр Сергей Васильев представил, как выглядела бы обычная деревушка в России будущего, где фермеры используют для своей работы андроидов, а письма и другая информация доставляется с помощью космических кораблей.
Постановщиком выступил Сергей Васильев, а главную роль исполнил Сергей Чихачёв, известный российской публике как актёр дубляжа голливудских фильмов.
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