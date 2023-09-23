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Российские комментарии в EA Sports FC 24 взяли из FIFA 23

Российские комментарии в EA Sports FC 24 взяли из FIFA 23
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В марте стало известно, что компания EA отказалась от российских комментаторов в EA Sports FC 24. Об этом рассказал телеведущий Константин Генич в рамках «Коммент.Шоу».

Однако игроки обратили внимание, что в новой части футбольного симулятора всё-таки есть голоса Генича и Черданцева. Разработчики из EA просто вязли озвучку комментаторов из предыдущих частей серии. Вероятно, ведущим даже не заплатили.

Напомним, 22 сентября футбольный симулятор EA Sports FC 24 стал доступен обладателям ультимативного издания игры. Также создатели тайтла уже сообщили, что работают над первыми патчами для ПК-версии проекта.

Официальный релиз EA Sports FC 24 состоится 29 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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