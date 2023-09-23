Релизную версию Cyberpunk 2077 сравнили с патчем 2.0
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Автор YouTube-канала GameBest опубликовал ролик со сравнением Cyberpunk 2077 на релизе и с патчем 2.0. Игра от польской студии CD Projekt RED заметно похорошела за эти три года.
Видео доступно на YouTube-канале GameBest. Права на видео принадлежат GameBest/CD Projekt RED.
Главные отличия
- Улучшена физика воды, искусственный интеллект NPC, анимации во время подъёма по лестнице и качество моделей некоторых персонажей.
- Теперь полицейские не появляются за спиной игрока, а полноценно приезжают на вызов.
- Игроки теперь могут стрелять из некоторых видов оружия во время езды на транспортном средстве.
- Добавлена анимация, когда игрок выпрыгивает из автомобиля на ходу.
- Теперь персонаж выходит из транспортного средства после падения в воду, а не остаётся в нём.
Напомним, патч 2.0 для Cyberpunk 2077 вышел 21 сентября. Также 26-го числа на ПК, PS5 и Xbox Series состоится релиз Phantom Liberty — единственного дополнения для игры.
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