Релизную версию Cyberpunk 2077 сравнили с патчем 2.0

Автор YouTube-канала GameBest опубликовал ролик со сравнением Cyberpunk 2077 на релизе и с патчем 2.0. Игра от польской студии CD Projekt RED заметно похорошела за эти три года.

Видео доступно на YouTube-канале GameBest. Права на видео принадлежат GameBest/CD Projekt RED.

Главные отличия

Улучшена физика воды, искусственный интеллект NPC, анимации во время подъёма по лестнице и качество моделей некоторых персонажей.

Теперь полицейские не появляются за спиной игрока, а полноценно приезжают на вызов.

Игроки теперь могут стрелять из некоторых видов оружия во время езды на транспортном средстве.

Добавлена анимация, когда игрок выпрыгивает из автомобиля на ходу.

Теперь персонаж выходит из транспортного средства после падения в воду, а не остаётся в нём.

Напомним, патч 2.0 для Cyberpunk 2077 вышел 21 сентября. Также 26-го числа на ПК, PS5 и Xbox Series состоится релиз Phantom Liberty — единственного дополнения для игры.