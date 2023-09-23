Опубликованы первые фото новой версии российской ОС «Аврора 5.0»

Журналист издания Hi-Tech Mail.ru посетил международную выставку Kazan Digital Week. В рамках неё корреспондент смог лично ознакомиться с отечественным планшетом KVADRA_T от компании YADRO.
Представитель издания заметил, что устройство работает на новой версии российской операционной системы «Аврора 5.0». В ней разработчики изменили иконки приложений и элементы управления.
Фото: Hi-Tech Mail.ru
Фото: Hi-Tech Mail.ru
Фото: Hi-Tech Mail.ru
Помимо этого, в новой версии упростили управление жестами. С помощью взмахов пользователи смогут переключаться между программами и открывать пункт многозадачности. Также журналист отметил, что отклик стал гораздо лучше, а анимации — плавнее.
Выход ОС «Аврора 5.0» ожидается в январе 2024 года. Ещё недавно в стране разработали платформу, которая позволит запускать на устройствах с отечественной операционной системой приложения, созданные для Android.
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