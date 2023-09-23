Компания Vivo представила смартфон T2 Pro с мощным процессором
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Компания Vivo представила смартфон T2 Pro с мощным процессором SoC Dimensity 7200, который в бенчмарке AnTuTu набирает 802 255 баллов. Гаджет доступен для приобретения в двух цветах: New Moon Black (чёрный) и Dune Gold (золотой).
Смартфон оснащён изогнутым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью в 1300 нит. Разрешение дисплея составляет 2400 × 1080 пикселей.
Характеристики
- Диагональ дисплея: 6,78 дюйма
- Ёмкость аккумулятора: 4600 мА/ч
- Разрешение основной камеры: 64 Мп
- Защита от влаги: IP52
- Оперативная память: 8 ГБ
- Масса смартфона: 175 грамм
Помимо этого, Vivo T2 Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, а также технологии 5G и Wi-Fi 6. Цены на устройство начинаются от $ 265 (~ 25 тыс. рублей).
Производитель пока не раскрывает дату выхода смартфона на мировом рынке.
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