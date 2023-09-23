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Компания Vivo представила смартфон T2 Pro с мощным процессором SoC Dimensity 7200

Компания Vivo представила смартфон T2 Pro с мощным процессором
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Компания Vivo представила смартфон T2 Pro с мощным процессором SoC Dimensity 7200, который в бенчмарке AnTuTu набирает 802 255 баллов. Гаджет доступен для приобретения в двух цветах: New Moon Black (чёрный) и Dune Gold (золотой).

Смартфон оснащён изогнутым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью в 1300 нит. Разрешение дисплея составляет 2400 × 1080 пикселей.

Характеристики

  • Диагональ дисплея: 6,78 дюйма
  • Ёмкость аккумулятора: 4600 мА/ч
  • Разрешение основной камеры: 64 Мп
  • Защита от влаги: IP52
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Масса смартфона: 175 грамм

Помимо этого, Vivo T2 Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, а также технологии 5G и Wi-Fi 6. Цены на устройство начинаются от $ 265 (~ 25 тыс. рублей).

Производитель пока не раскрывает дату выхода смартфона на мировом рынке.

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