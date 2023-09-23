Вышел трейлер спецвыпусков к 60-летию «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом

BBC выпустила первый большой трейлер спецвыпусков к 60-летию сериала «Доктор Кто». В продолжительном ролике показали десятого Доктора в исполнении Дэвида Теннанта и его бывшую спутницу Донну, к роли которой также вернулась Кэтрин Тейт.

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

Грядущих спецвыпусков будет сразу три — их объединят в единую канву, после чего события плавно перейдут в сюжет 14-го сезона сериала. Судя по всему, ближе к концу третьего эпизода зрители впервые увидят нового Доктора — его сыграет звезда «‎Сексуального просвещения» Шути Гатва. Появятся ли в спецвыпусках другие известные по шоу актёры, неизвестно.

Три спецвыпуска к 60-летию «Доктора Кто» выйдут уже в этом ноябре, а 14-й сезон стартует уже в 2024 году.