Вышел трейлер спецвыпусков к 60-летию «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом

BBC выпустила первый большой трейлер спецвыпусков к 60-летию сериала «Доктор Кто». В продолжительном ролике показали десятого Доктора в исполнении Дэвида Теннанта и его бывшую спутницу Донну, к роли которой также вернулась Кэтрин Тейт.
Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.
Грядущих спецвыпусков будет сразу три — их объединят в единую канву, после чего события плавно перейдут в сюжет 14-го сезона сериала. Судя по всему, ближе к концу третьего эпизода зрители впервые увидят нового Доктора — его сыграет звезда «Сексуального просвещения» Шути Гатва. Появятся ли в спецвыпусках другие известные по шоу актёры, неизвестно.
Три спецвыпуска к 60-летию «Доктора Кто» выйдут уже в этом ноябре, а 14-й сезон стартует уже в 2024 году.
- 23 сентября 2023
-
21:08
-
18:49
-
18:06
-
17:33
-
16:50
-
16:09
-
15:37
-
15:08
-
14:36
-
13:59
-
13:35
-
12:55
-
12:31
-
00:14
- 22 сентября 2023
-
21:23
-
20:57
-
20:36
-
20:12
-
19:21
-
19:13
-
18:52
-
18:28
-
17:52
-
17:44
-
17:28
-
17:10
-
16:36
-
16:13
-
15:45
-
15:06
-
14:37
-
14:02
-
13:40
-
13:22
-
12:55