Разработчик Cyberpunk 2077 опровергнул камео Илона Маска в игре

На этой неделе стал известен один занятный факт из биографии бизнесмена Илона Маска. Оказалось, во время записи озвучки певицы Граймс для Cyberpunk 2077 основатель Tesla и SpaceX заявился в студию разработчиков с антикварным оружием и настойчиво просил добавить его в игру.

Геймеры вспомнили, что в прологе за корпората есть персонаж, который слегка напоминает Маска, но после выхода патча 2.0 модель героя заменили. Один из пользователей «Твиттера» заметил это и на его пост ответил старший дизайнер квестов Cyberpunk 2077.

По словам разработчика, камео Илона Макса никогда не было в игре, а персонаж из пролога даже не похож на него.

Это не Илон Маск, он даже не похож на него. Кто вообще придумал этот бред?

Напомним, патч 2.0 для Cyberpunk 2077 вышел 21 сентября. Также 26-го числа на ПК, PS5 и Xbox Series состоится релиз Phantom Liberty — единственного дополнения для игры.