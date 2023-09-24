Актёр Майкл Кейн не понимает, зачем нужны координаторы интимных сцен

Недавно актёр Майкл Кейн, звезда фильмов Кристофера Нолана и обладатель двух «Оскаров», заявил, что готовится выйти на пенсию. Также Кейн дал интервью журналисту издания MailOnline.

В ходе него актёр признался, что не понимает, зачем нужны координаторы интимных сцен в киноиндустрии. По словам звезды, в его время команда просто снимала любовную сцену и съёмки шли дальше.

Серьёзно? Серьёзно?… В моё время вы просто снимали любовную сцену, и всё, никто не вмешивался. Слава Богу, мне уже 90 лет, и я больше не играю любовников.

Напомним, ближайшим фильмом Майкла Кейна станет «Великий беглец», который расскажет о ветеране Второй мировой войны, сбегающем из дома престарелых. Герой отправляется во Францию, чтобы почтить память павших боевых товарищей в годовщину 70-летия высадки в Нормандии. Лента выйдет в мировом прокате 6 октября.