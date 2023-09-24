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Сериал «Кибердеревня»: первый сезон (2023) — дата выхода всех серий

Расписание выхода серий первого сезона сериала «Кибердеревня»
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23 сентября в онлайн-сервисе «Кинопоиск» состоялась премьера «Кибердеревни» — сериала о жизни обычного россиянина Николая, который ведёт хозяйство на Марсе в 2100 году.

«Кибердеревня» основана на одноимённом видео, которое вышло в 2020 году. В нём режиссёр Сергей Васильев представил, как выглядела бы обычная деревушка в России будущего, где фермеры используют для своей работы андроидов, а письма и другая информация доставляется с помощью космических кораблей.

Постановщиком шоу выступил Сергей Васильев, а главную роль исполнил Сергей Чихачёв — он известен российской публике как актёр дубляжа голливудских фильмов.

Расписание выхода первого сезона сериала «Кибердеревня»

ЭпизодДата выхода
1-я серия23 сентября
2-я серия23 сентября
3-я серия30 сентября
4-я серия7 октября
5-я серия14 октября
6-я серия21 октября
7-я серия28 октября
8-я серия4 ноября
9-я серия11 ноября
10-я серия18 ноября
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