Расписание выхода серий первого сезона сериала «Кибердеревня»

23 сентября в онлайн-сервисе «Кинопоиск» состоялась премьера «Кибердеревни» — сериала о жизни обычного россиянина Николая, который ведёт хозяйство на Марсе в 2100 году.

«Кибердеревня» основана на одноимённом видео, которое вышло в 2020 году. В нём режиссёр Сергей Васильев представил, как выглядела бы обычная деревушка в России будущего, где фермеры используют для своей работы андроидов, а письма и другая информация доставляется с помощью космических кораблей.

Постановщиком шоу выступил Сергей Васильев, а главную роль исполнил Сергей Чихачёв — он известен российской публике как актёр дубляжа голливудских фильмов.

Расписание выхода первого сезона сериала «Кибердеревня»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 23 сентября 2-я серия 23 сентября 3-я серия 30 сентября 4-я серия 7 октября 5-я серия 14 октября 6-я серия 21 октября 7-я серия 28 октября 8-я серия 4 ноября 9-я серия 11 ноября 10-я серия 18 ноября