Расписание выхода серий первого сезона сериала «Кибердеревня»
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23 сентября в онлайн-сервисе «Кинопоиск» состоялась премьера «Кибердеревни» — сериала о жизни обычного россиянина Николая, который ведёт хозяйство на Марсе в 2100 году.
«Кибердеревня» основана на одноимённом видео, которое вышло в 2020 году. В нём режиссёр Сергей Васильев представил, как выглядела бы обычная деревушка в России будущего, где фермеры используют для своей работы андроидов, а письма и другая информация доставляется с помощью космических кораблей.
Постановщиком шоу выступил Сергей Васильев, а главную роль исполнил Сергей Чихачёв — он известен российской публике как актёр дубляжа голливудских фильмов.
Расписание выхода первого сезона сериала «Кибердеревня»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|23 сентября
|2-я серия
|23 сентября
|3-я серия
|30 сентября
|4-я серия
|7 октября
|5-я серия
|14 октября
|6-я серия
|21 октября
|7-я серия
|28 октября
|8-я серия
|4 ноября
|9-я серия
|11 ноября
|10-я серия
|18 ноября
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