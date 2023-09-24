Актёр Кевин Бейкон снёс дом на своём участке — он испугался демонов

Недавно актёр Кевин Бейкон, известный зрителям по главной роли в фильме «Дрожь земли», дал интервью журналисту издания Entertainment Weekly. В ходе беседы Бейкон рассказал занятную историю о том, как снёс на своём участке дом с привидениями.

Артист вместе с женой приобрёл участок, на котором располагался заброшенный дом. Однако предыдущий жилец настаивал на том, чтобы звезда ни в коем случае не покупал здание.

Мы обсуждали это некоторое время, а потом я сказал: «Послушай, ты не можешь продать мне участок земли, но при этом не продать дом, который на нём стоит».

Затем бывший владелец заявил, что в доме водятся привидения, а после покупки члены семьи Кевина Бейкона могут стать одержимыми демонами. В конце концов стороны пришли к соглашению, что в течение месяца после завершения сделки актёр снесёт дом.

Бейкон сказал, что ранее в нём мог обитать дух коренного американца, которого убил солдат колониальной армии более 300 лет назад.