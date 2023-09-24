Дарью Сагалову в роли Светы показали на новых кадрах сериала «Букины»

Телеграм-канал «Новости Селеба» опубликовал новые фотографии со съёмок сериала «Букины». На кадрах можно увидеть актрису Дарью Сагалову, которая исполнит роль Светы Букиной.

Также на снимках засветился Михаил Тарабукин — звезда сериала «Кухня». Сообщается, что в шоу он исполнит роль жениха Светы.

«Букины» выступят продолжением культового российского ситкома «Счастливы вместе», рассказывающего об одной семье из России. Оригинальное шоу выходило с 10 марта 2006 года по 2 января 2013 года. Сериал «Счастливы вместе» закрыли после шестого сезона из-за отсутствия свежих идей.

У «Букиных» уже есть дата премьеры — 7 ноября. В первый сезон должно войти десять эпизодов. Вероятно, продление шоу на второй сезон будет зависеть от успеха первого.

Новые кадры

Фото: «Новости Селеба»

Фото: «Новости Селеба»

Фото: «Новости Селеба»

Фото: «Новости Селеба»

Фото: «Новости Селеба»

Фото: «Новости Селеба»

Фото: «Новости Селеба»

Фото: «Новости Селеба»