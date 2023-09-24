Время работы iPhone 15 Pro сравнили с автономностью других айфонов
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Блогер Mrwhosetheboss опубликовал на своём YouTube-канале ролик, в котором сравнил автономность новых iPhone 15 со временем работы смартфонов Apple из старых линеек.
Одним из самых худших устройств по данному показателю оказался iPhone 15 Pro, а лучше всех себя продемонстрировал iPhone 15 Plus.
Видео доступно на YouTube-канале Mrwhosetheboss. Права на видео принадлежат Mrwhosetheboss.
Сколько проработали смартфоны
- iPhone 15 — 9 часов 57 минут.
- iPhone 15 Plus — 13 часов 19 минут.
- iPhone 15 Pro — 9 часов 20 минут.
- iPhone 15 Pro Max — 11 часов 41 минуту.
- iPhone 14 — 9 часов 2 минуты.
- iPhone 14 Pro Max — 10 часов 31 минуту.
- iPhone 13 Pro Max — 11 часов 19 минут.
Также на этой неделе в Apple подтвердили, что отпечатки пальцев действительно могут временно изменить цвет титановой рамки iPhone 15 Pro и Pro Max.
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