Для EA Sports FC 24 на ПК вышел первый патч — он повысил стабильность игры

Electronic Arts выпустила первый патч для ПК-версии EA Sports FC 24. Обновление в первую очередь направлено на повышение стабильности футбольного симулятора — о других изменениях разработчики не сообщают.
Судя по всему, авторы решили в первую очередь исправить вылеты на рабочий стол во время запуска игры без видимых на то причин. Ранее на эту ошибку жаловались пользователи Steam и геймеры на форумах Electronic Arts. Среди других серьёзных проблем EA Sports FC 24 на ПК — постоянные отключения из режима Ultimate Team, подтормаживания во время роликов и исполнения штрафных ударов, а также невозможность изменить частоту обновления экрана в настройках экрана.
EA Sports FC 24 вышла в раннем доступе 22 сентября — обладатели премиального издания начали игру на неделю раньше. Полноценный релиз футбольного симулятора состоится 29-го числа.
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