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«Какой-то розовый сюр и прописные истины»: Тина Канделаки — о фильме «Барби»

«Какой-то розовый сюр и прописные истины»: Тина Канделаки — о фильме «Барби»
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Известная телеведущая и продюсер Тина Канделаки поделилась своим мнением о фильме «Барби». Телеведущая не осталась от картины в полном восторге.

По её словам, она ждала от картины чего-то большего — какого-то скрытого смысла на фоне лёгкой картинки, но в итоге разочаровалась содержанием ленты.

Давайте честно. Несколько месяцев вокруг фильма создавался настоящий ажиотаж. Нам обещали мощный взрыв в понимании важных вопросов человечества. Лёгкую картинку, но с сакральными смыслами. На деле — какой-то розовый сюр и прописные истины, которые и так все знают и мусолят уже очень долго".

«Барби» вышла в кинотеатрах по всему миру, но официального проката в России не было. Несмотря на это, лента добралась до страны обходными путями.

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