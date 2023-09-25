Сценаристы и студии пришли к предварительному согласию по забастовке — она скоро кончится

Уже более 140 дней длится забастовка сценаристов в США, к которой позже присоединились даже актёры. Недавно появлялись сообщения о скором прекращении забастовки, однако их быстро развеяли, поскольку стороны не пришли к соглашению.

Свежей информацией поделилось издание The Hollywood Reporter. Согласно данным, после нескольких дней плотных переговоров Гильдия сценаристов и голливудские студии заключили предварительное соглашение об окончании забастовки. Судя по всему, обе стороны приняли новые условия.

Дело осталось за малым — 26 сентября пройдёт голосование среди руководителей и членов профсоюза. Если все останутся довольны новыми условиями, забастовка будет официально завершена. Потом останется разобраться с актёрами и их забастовкой.