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Сценаристы и студии пришли к предварительному согласию по забастовке — она скоро кончится

Сценаристы и студии пришли к предварительному согласию по забастовке — она скоро кончится
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Уже более 140 дней длится забастовка сценаристов в США, к которой позже присоединились даже актёры. Недавно появлялись сообщения о скором прекращении забастовки, однако их быстро развеяли, поскольку стороны не пришли к соглашению.

Свежей информацией поделилось издание The Hollywood Reporter. Согласно данным, после нескольких дней плотных переговоров Гильдия сценаристов и голливудские студии заключили предварительное соглашение об окончании забастовки. Судя по всему, обе стороны приняли новые условия.

Дело осталось за малым — 26 сентября пройдёт голосование среди руководителей и членов профсоюза. Если все останутся довольны новыми условиями, забастовка будет официально завершена. Потом останется разобраться с актёрами и их забастовкой.

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