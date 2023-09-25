Роберт Де Ниро не вернётся к роли Трэвиса Бикла из «Таксиста» для рекламы
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Несколько дней назад появилась информация о том, что актёр Роберт Де Ниро вернётся к роли Трэвиса Бикла из «Таксиста» для рекламы сервиса Uber. Якобы таким образом компания хотела привлечь к себе большее внимание, воспользовавшись культовым фильмом Мартина Скорсезе.
Издание Variety сообщило, что Де Ниро всё же не примерит на себя образ Бикла. Об этом изданию сообщили представители Uber, хотя в рекламе сервиса актёр действительно будет задействован.
Мы снимаем Роберта Де Ниро в Лондоне для новой рекламной кампании Uber в Великобритании, которая стартует позже в этом году. К роли Трэвиса Бикла он не вернётся.
Психологический триллер «Таксист» получил четыре номинации на премию «Оскар», а Де Ниро номинировали на статуэтку за лучшую мужскую роль.
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