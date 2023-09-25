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Сценарий «Убийцы 3» с Бенисио Дель Торо закончат писать после забастовок в США

Сценарий «Убийцы 3» с Бенисио Дель Торо закончат писать после забастовок в США
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Фильм «Убийца 3» не заброшен, про него помнят. По информации СМИ, ленту планируют выпустить, но пока что этому мешают забастовки в США. Сценарий картины закончат сразу после их окончания.

По словам продюсера боевика Бэзила Иваника, он не может дождаться, чтобы снова увидеть Бенисио Дель Торо в образе своего персонажа.

Я не могу дождаться фильм «Убийцу 3». Я могу смотреть, как Бенисио играет этого парня, вечно. Я имею в виду, я могу смотреть на Бенисио в чём угодно, но с этим персонажем крайне особенный подход.

Первая часть «Убийцы» вышла в 2015 году, а премьера сиквела состоялась в 2018 году. В фильмах сыграли Эмили Блант, Бенисио Дель Торо, Джош Бролин и другие. Когда выйдет триквел, неизвестно.

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