CD Projekt запретила фанатам озвучивать дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077
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Релиз дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 состоится уже совсем скоро. Как стало известно ранее, в расширении не будет озвучки на русском языке, локализуют только субтитры.
После этого фанаты стали просить студию GameVoice, занимающуюся озвучкой игр без локализации, сделать дубляж для дополнения. Команда ответила в сообществе VK, что не станет этого делать, поскольку получила запрет от CD Projekt. Компания предполагает, что студия видит в локализации коммерческую пользу.
Донаты, которые вам необходимо будет собрать для данного озвучения, превысят любые обоснованные размеры, поскольку дополнение «Призрачная свобода» содержит десятки тысяч звуковых файлов, и для их записи потребуются миллионы рублей
Релиз Phantom Liberty состоится 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.
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