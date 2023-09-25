CD Projekt запретила фанатам озвучивать дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

Релиз дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 состоится уже совсем скоро. Как стало известно ранее, в расширении не будет озвучки на русском языке, локализуют только субтитры.

После этого фанаты стали просить студию GameVoice, занимающуюся озвучкой игр без локализации, сделать дубляж для дополнения. Команда ответила в сообществе VK, что не станет этого делать, поскольку получила запрет от CD Projekt. Компания предполагает, что студия видит в локализации коммерческую пользу.

Донаты, которые вам необходимо будет собрать для данного озвучения, превысят любые обоснованные размеры, поскольку дополнение «Призрачная свобода» содержит десятки тысяч звуковых файлов, и для их записи потребуются миллионы рублей

Релиз Phantom Liberty состоится 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.