Джейми Ли Кёртис хочет сыграть во втором сезоне сериала «Ван Пис»

Актриса Джейми Ли Кёртис, известная по фильмам «Хэллоуин», «Правдивая ложь» и «Всё везде и сразу», выразила желание сыграть во втором сезоне сериала «Ван Пис». Со своим обращением актриса выступила в соцсетях.

По словам Кёртис, она хотела бы воплотить образ доктора Курехи. Актриса выложила фанатский арт с собой в роли персонажа и отметила, что после окончания забастовок попробует заполучить для себя эту роль и договориться с Netflix.

Фото: Соцсети Джейми Ли Кёртис

Доктор Куреха в аниме

Фото: Toei Animation

Как только забастовка будет урегулирована честным контрактом, я буду пытаться ради своих фанатов стать доктором Курехой.

Сериал «Ван Пис» — адаптация одного из самых популярных аниме. Шоу получило очень тёплые отзывы от критиков и зрителей. Проект понравился даже тем, кто не знаком с оригинальным «Ван Писом».