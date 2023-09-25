Starfield стала самой низкооценённой игрой Bethesda в Steam по версии геймеров

Starfield вышла и сразу же обрела двойственную популярность. Одни говорили, что у Bethesda получился настоящий шедевр, а другие игру вообще не оценили. Последних, кстати, больше.

Это сказалось и на рейтинге игры в Steam. Согласно данным на Steam DB, Starfield стала самой низкооценённой игрой Bethesda по версии геймеров. Рейтинг игры уже чуть меньше, чем у Fallout 76. Судя по всему, рейтинг и дальше будет падать.

Фото: Steam DB

Фото: Steam DB

Starfield получила массу критики за то, что многие разочаровались в игре и не получили желаемого. Также под критику попали модели персонажей, квесты и исследование планет. Другие хвалили тайтл за атмосферу, чувство свободы и многое другое.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Игра есть в Game Pass.