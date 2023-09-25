Культовый сериал «Офис» перезапустят — Puck News

Культовый ситком «Офис», похоже, получит полноценный перезапуск. Об этом сообщили источники издания Puck News. Речь идёт про перезапуск американской версии шоу.

Сообщается, что к роли руководителя проекта вернётся шоураннер Грег Дэниэлс, который создал оригинальную американскую версию сериала. В ней сыграли Стив Карелл, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Дженна Фишер и другие. Кто сыграет в перезапуске, неизвестно.

В мае этого года сообщалось о ремейке «Офиса», в которой роль Майкла Скотта только в женском обличье исполнит Фелисити Уорд.

Ремейк будет 13-ой итерацией «Офиса». Культовое шоу уже пересняли несколько стран, включая Германию, Францию и Финляндию. Новую версию начнут снимать в июне в Сиднее. За постановку отвечают Amazon Prime и BBC Studios.