iPhone 15 Pro не справляется с Genshin Impact

22 сентября iPhone 15 поступил в продажу в большинстве стран мира, и многие блогеры уже начали выпускать обзоры всей линейки смартфонов. Автор YouTube-канала TheRelaxingEnd выпустил большой ролик, посвящённый iPhone 15 Pro, в котором он также провёл игровые тесты новинки.

Оказалось, что смартфон на процессоре A17 Pro обеспечивает стабильную частоту кадров в GTA: San Andreas, PUBG Mobile и других играх, однако в Genshin Impact у чипа возникли проблемы. На максимальных настройках графики у смартфона возникли подтормаживания во время обычного боя в открытом мире — они происходили каждые несколько секунд.

Видео доступно на YouTube-канале TheRelaxingEnd. Права на видео принадлежат TheRelaxingEnd.

Тест Genshin Impact начинается на 12:25.

При этом, не учитывая подтормаживания, игра выглядит отлично и работает примерно в 60 FPS. Возможно, эту проблему можно исправить специальным патчем от разработчиков — других неполадок с игрой на iPhone 15 не наблюдается.