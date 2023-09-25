Эксперт рассказал, как отличить оригинальные Apple Watch от подделок
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В последнее время продажи бракованных гаджетов Apple увеличилось в разы. Случилось это после презентации компании, на которой она представила iPhone 15 и другие устройства.
Обозреватель газеты «Известия» Иван Черноусов рассказал, как отличить оригинальные часы Apple Watch от подделки во время покупки на вторичном рынке. По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на цену.
Первое, на что стоит обращать внимание при покупке «яблочных» часов на вторичном рынке, — это цена. Если она меньше 10 тыс. рублей, то это должно насторожить, особенно если речь идёт о новых часах, вроде седьмого, восьмого и девятого поколений. Кроме того, при покупке Apple Watch с рук всегда просите продемонстрировать работу гаджета в активированном состоянии. Должны работать функции вроде Siri.
Также Черноусов посоветовал спрашивать у продавцов серийный номер устройства. Все лицензированные продукты компании проверяются на официальном сайте.
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