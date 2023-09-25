Tecno представила складной смартфон Phantom V Flip c круглым экраном

Китайская компания Tecno анонсировала Phantom V Flip — складной смартфон с круглым экраном. Первое устройство компании с горизонтальным сгибом уже поступило в продажу в Индии по цене в 49 тыс. рупий (около 58 тыс. рублей).
Основная особенность Phantom V Flip — круглый внешний AMOLED-экран с диагональю 1,32 дюйма. Внешний дисплей выполнен по привычной для складных устройств технологии с диагональю 6,9 дюйма, разрешением 2640х1080 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц.
Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 8050 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Новинка оснащена батареей 4000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. В Tenco отмечают, что смартфон выдерживает около 200 тыс. складываний — столько же обеспечивают аналогичные устройства Samsung.
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