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Вышел трейлер второго сезона аниме «Семья шпиона»

Вышел трейлер второго сезона аниме «Семья шпиона»
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Создатели аниме «Семья шпиона» из WIT Studio выпустили новый трейлер второго сезона шоу. Проект вернётся на экраны уже 7 октября. Сколько эпизодов войдёт в продолжение, неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation. Права на видео принадлежат WIT Studio.

Второй сезон «Семьи шпиона» расскажет о новых приключениях шпиона под кодовым именем «Сумрак» — из-за нового задания он был вынужден завести фиктивную семью, не подозревая, что его новая жена работает киллером, дочь умеет читать мысли, а пёс может видеть будущее.

Также 22 декабря 2023 года состоится выход полнометражного фильма по франшизе под названием «Семья шпиона: Код белый». Сценаристом выступит создатель оригинальной манги Тацуи Эндо.

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