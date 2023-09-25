Вышел трейлер второго сезона аниме «Семья шпиона»

Создатели аниме «Семья шпиона» из WIT Studio выпустили новый трейлер второго сезона шоу. Проект вернётся на экраны уже 7 октября. Сколько эпизодов войдёт в продолжение, неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation. Права на видео принадлежат WIT Studio.

Второй сезон «Семьи шпиона» расскажет о новых приключениях шпиона под кодовым именем «Сумрак» — из-за нового задания он был вынужден завести фиктивную семью, не подозревая, что его новая жена работает киллером, дочь умеет читать мысли, а пёс может видеть будущее.

Также 22 декабря 2023 года состоится выход полнометражного фильма по франшизе под названием «Семья шпиона: Код белый». Сценаристом выступит создатель оригинальной манги Тацуи Эндо.