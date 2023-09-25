Владельцы iPhone 15 Pro жалуются на плохую работу телефона под нагрузкой

С выхода iPhone 15 прошло несколько дней, но первые владельцы уже нашли на что пожаловаться. Попытки сломать «Айфоны» происходят ежегодно, а вот тестирование нового процессора не всегда настолько обсуждаемо.

В iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max впервые используется 3-нанометровый чип, однако, возможно, Apple не успела его корректно протестировать и оптимизировать. Многие техноблогеры, включая TechTablets, сообщают, что под нагрузкой чип A17 Pro начинает троттлить — снижать производительность из-за высокого нагрева.

Apple нужно корректно охлаждать этот чип: 2 минуты стресс-теста уже снизили его производительность на 25%, а спустя 20 минут — на 34%.

Как отмечает блогер, через две минуты такого стресс-теста мощность опускается до уровня iPhone 13 Pro. Он также отмечает, что аналогичная проблема существует в iPhone 14 Pro — причём снижение производительности начинается ровно в тот же момент примерно на те же проценты.

Фото: TechTablets

По словам блогера Max Tech, в следующем году новые 3-нанометровые чипы будут куда лучше оптимизированы и смогут предоставить куда большую мощность и лучшую производительность при более эффективном потреблении аккумулятора. А сейчас A17 Pro скорее проба пера в реальных условиях.