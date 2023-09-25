Стал известен размер аддона Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 на ПК и консолях

Уже 26 сентября состоится релиз Phantom Liberty — крупного и единственного дополнения для Cyberpunk 2077. Аддон расскажет шпионскую историю в новом районе Найт-сити под названием Догтаун — сюжет будет посвящён президенту новых США и агенту Соломону Риду, роль которого исполнил Идрис Эльба.

Комьюнити-директор CD Projekt RED Марчин Момот раскрыл примерный размер будущего дополнения. Так, на ПК игра займёт всего 24 ГБ, а на Xbox Series почти в два раза больше — 38 ГБ. Релиз DLC состоится 26 сентября в 2:00 по московскому времени.

Размер дополнения Phantom Liberty на ПК и консолях

ПК — 24 ГБ

PlayStation 5 — 33 ГБ

Xbox Series — 38 ГБ

Ранее для Cyberpunk 2077 вышел апдейт 2.0, который серьёзно переработал большинство механик в игре.