«Неудержимые 4» возглавили прокат России, стартовав в два раза хуже «Неудержимых 3»
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По итогам дебютного уикенда фильм «Неудержимые 4» заработал в России 68 млн рублей. Это лучший результат прошлой недели, однако лента стартовала почти в два раза хуже третьей части франшизы боевиков со Сильвестром Сталлоне. Она запустилась в 2014 году с 122 млн рублей.
На втором месте оказалась мелодрама «После. Навсегда» с Джозефиной Лэнгфорд с результатом в 35 млн рублей. Замкнула тройку комедия «Я богиня» с Александрой Бортич — 25 млн рублей. В топ-10 также попали «Баба Яга спасает мир», мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» и несколько короткометражек, с помощью которых кинотеатры России показывают голливудские новинки.
Топ-10 самых кассовых фильмов России с 21 по 24 сентября
- «Неудержимые 4»
- «После. Навсегда»
- «Я богиня»
- «Три добрых дела»
- «Склероз»
- «Баба Яга Спасает мир»
- «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»
- «Мавка»
- «Искусство по понятиям»
- «Астрал. 13-й этаж»
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