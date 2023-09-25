«Неудержимые 4» возглавили прокат России, стартовав в два раза хуже «Неудержимых 3»

По итогам дебютного уикенда фильм «Неудержимые 4» заработал в России 68 млн рублей. Это лучший результат прошлой недели, однако лента стартовала почти в два раза хуже третьей части франшизы боевиков со Сильвестром Сталлоне. Она запустилась в 2014 году с 122 млн рублей.

На втором месте оказалась мелодрама «После. Навсегда» с Джозефиной Лэнгфорд с результатом в 35 млн рублей. Замкнула тройку комедия «Я богиня» с Александрой Бортич — 25 млн рублей. В топ-10 также попали «Баба Яга спасает мир», мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» и несколько короткометражек, с помощью которых кинотеатры России показывают голливудские новинки.

Топ-10 самых кассовых фильмов России с 21 по 24 сентября