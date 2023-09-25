Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» выйдет в России 7 декабря

Мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» выйдет в России 7 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Компания «Русский Репортаж» объявила дату выхода мультфильма «Мальчик и птица» (в Японии — «Как поживаете») в России. Новая картина знаменитого аниматора Хаяо Миядзаки выйдет уже 7 декабря во всех кинотеатрах страны. После этого картину можно будет посмотреть в отечественных онлайн-сервисах.

Аниме «Мальчик и птица» расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку. Как отметили в Ghibli, «Мальчик и птица» — крупнейший и самый масштабный проект студии.

Премьера «Мальчик и птица» состоялась 14 июля в Японии. Вплоть до релиза авторы не делились почти никакой информацией о картине, предлагая зрителям узнать о сюжете самим. Картина должна была стать последней работой Хаяо Миядзаки, однако президент Ghibli отверг эту информацию.

Материалы по теме
Мультфильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки получил на Metacritic 89 баллов из 100
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android