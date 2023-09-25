Мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» выйдет в России 7 декабря

Компания «Русский Репортаж» объявила дату выхода мультфильма «Мальчик и птица» (в Японии — «Как поживаете») в России. Новая картина знаменитого аниматора Хаяо Миядзаки выйдет уже 7 декабря во всех кинотеатрах страны. После этого картину можно будет посмотреть в отечественных онлайн-сервисах.

Аниме «Мальчик и птица» расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку. Как отметили в Ghibli, «Мальчик и птица» — крупнейший и самый масштабный проект студии.

Премьера «Мальчик и птица» состоялась 14 июля в Японии. Вплоть до релиза авторы не делились почти никакой информацией о картине, предлагая зрителям узнать о сюжете самим. Картина должна была стать последней работой Хаяо Миядзаки, однако президент Ghibli отверг эту информацию.