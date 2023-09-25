Анонсированы два новых персонажа в Genshin Impact — Фурина и Шарлотта

Разработчики Genshin Impact представили двух новых играбельных персонажей. Скорее всего, они станут доступны с версии 4.2 в ноябре этого года.
Первой стала Фурина — богиня водного региона Фонтейна, который авторы ввели в игру в прошлом патче. Судя по всему, гидро-архонт будет владеть стихией воды и сражаться одноручным мечом.
Фото: HoYoverse
В игре также появится Шарлотта, которая ранее встречалась игрокам по ходу временных событий и сюжетной кампании. Репортёр издания «Паровая птица» будет сражаться с помощью крио (лёд), тип оружия пока не раскрывается (вероятнее всего, это катализатор).
Фото: HoYoverse
Пока же игроки ждут выхода обновления 4.1 с Нёвилеттом и Ризли, а также новой главой сюжета и областью на карте Фонтейна — патч выйдет уже 27 сентября.
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