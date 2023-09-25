Вышел эпичный релизный трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с Идрисом Эльбой

CD Projekt RED выпустила финальный трейлер дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. В ролике авторы отдали дань уважения шпионским фильмам, включая «Джеймса Бонда». Релиз аддона состоится уже 26 сентября в 2:00 мск на ПК, PS5 и Xbox Series.
Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.
Phantom Liberty — первое и единственное дополнение для Cyberpunk 2077. Аддон расскажет шпионскую историю в новом районе Найт-сити под названием Догтаун. Расширение во многом будет посвящено агенту Соломону Риду, роль которого исполнил британский актёр Идрис Эльба. Критики уже прошли аддон и назвали его одним из лучших дополнений в игровой индустрии.
Ранее для Cyberpunk 2077 также вышел патч 2.0, который серьёзно переработал основные механики игры.
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