В Cyberpunk 2077 перед выходом Phantom Liberty играют в 8,5 раза больше людей, чем обычно

21 сентября для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.0, внёсший в игру множество серьёзных изменений. Авторы переработали многие механики, обновили систему полиции и исправили некоторые баги.

Игроки встретили бесплатный патч позитивно — средний онлайн Cyberpunk 2077 в Steam вырос до 169 тыс. пользователей. Это примерно в восемь раз больше, чем обычный онлайн проекта, который в среднем составляет около 20 тыс. геймеров.

Фото: SteamDB

Таким образом, показатели онлайна Cyberpunk 2077 в Steam превзошли пик осени 2022 года, когда состоялся релиз аниме Cyberpunk: Edgerunners. Тогда пиковый онлайн составил 136 тыс. человек.

Ночью 26 сентября состоится релиз дополнения Phantom Liberty. После его выхода онлайн игры наверняка вырастет ещё выше.