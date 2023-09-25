Team Spirit — главный фаворит The International по Dota 2 согласно математической модели

Аналитик Dota 2 Бен Noxville Стинуизен обновил свою таблицу, которая определяет фаворитов предстоящего чемпионата мира The International 2023 по математическому методу Монте-Карло.

Согласно расчётам, больше всего шансов выиграть главный турнир по Dota 2 имеет Team Spirit — вероятность, что команда Ярослава Miposhka Найдёнова займёт первое место на TI12, оценивается в 19,55%.

На втором месте с небольшим отставанием идёт европейская пятёрка Gaimin Gladiators (17,97%), на третьем — российская BetBoom Team (11,91%).

Фото: Noxville

Шансы ещё двух наших команд куда ниже: 9Pandas имеют 3,83%, а Virtus.pro — 0,3%. На последнем месте бразильская Keyd Stars (0,004%).

The International 2023 пройдёт в Сиэтле с 12 по 29 октября.