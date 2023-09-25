Завод по производству iPhone 15 в Индии приостановил работу из-за пожара

В ночь на 25 сентября на фабрике Pegatron в индийском штате Тамилнад произошёл крупный пожар. На его устранение ушло около пяти часов — все утренние смены на предприятии были отменены. Представители Pegatron объяснили, что причиной пожара стала искра и последствия происшествия не окажут большого влияния на бизнес компании.
Завод Pegatron в Тамилнаде производит примерно 10% от всех смартфонов Apple в Индии. Вполне возможно, пожар повлияет на доступность iPhone 15 в Индии и ряде близлежащих государств, однако о каких-либо вероятных задержках в компании не сообщали.
Тайваньская фирма Pegatron запустила сборку iPhone на территории Индии в сентябре 2022 года. Сейчас компания ведёт переговоры о строительстве нового завода на территории страны для увеличения производства смартфонов Apple.
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