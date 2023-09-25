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Все сотовые телефоны опасны для здоровья — Роспотребнадзор

Все сотовые телефоны опасны для здоровья — Роспотребнадзор
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Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве заявили, что по правилам безопасности длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать две минуты, а между звонками стоит выдерживать паузу минимум в 15 минут.

Роспотребнадзор также советует россиянам не держать телефон рядом с собой, особенно во время сна. Носить его лучше в сумке, а вот в карманах или на груди мобильное устройство долго держать не стоит.

Ранее в Сети появились результаты опроса о частоте замены смартфона. Выяснилось, что большинство россиян меняют телефон на новый примерно один раз в 2–5 лет, чаще всего отдавая старую модель родственникам.

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