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Опубликованы первые 19 минут Cyberpunk 2077 Phantom Liberty в разрешении 4K

Опубликованы первые 19 минут Cyberpunk 2077 Phantom Liberty в разрешении 4K
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Незадолго до официального релиза сюжетного дополнения Phantom Liberty к игре Cyberpunk 2077 портал IGN выложил первые минуты геймплея аддона.

Игровой процесс Phantom Liberty начнётся со знакомства с новым персонажем Сойкой, которую авторы игры называли «Ви из параллельного мира». Затем мы отправимся в Догтаун — новый район Найт-Сити, в котором и пройдут основные события DLC.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Аддон Phantom Liberty станет единственным крупным дополнением для Cyberpunk 2077. Он расскажет шпионскую историю в новом районе Найт-Сити, сюжет будет развиваться вокруг экс-агента Соломона Рида (его роль исполнил Идрис Эльба).

Дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября 2023 года.

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