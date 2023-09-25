Huawei представила самый тонкий и лёгкий планшет в мире MatePad Pro 13.2

Компания Huawei анонсировала новый планшет MatePad Pro 13.2. Производитель утверждает, что это самый тонкий и лёгкий гаджет в сегменте больших планшетов.
Диагональ экрана устройства составила целых 13'2 дюйма, при этом Huawei MatePad Pro весит лишь 580 граммов. Толщина планшета — 3,4 мм. Для сравнения, iPad Pro на 12'9 дюйма и толще, и тяжелее.
Фото: Huawei
Что касается «начинки», MatePad Pro работает на процессоре Kirin 9000s, оперативная память составляет 12 или 16 ГБ, внутренняя — до 1 терабайта. Есть фронтальная и широкоугольная задняя камеры (16 и 12 мегапикселей), аккумулятор объёмом 10 100 мАч поддерживает быструю зарядку 88 Ватт.
Рекомендуемая цена колеблется от $ 711 до $ 957 (от 68,2 тысяч до 91,9 тысяч рублей) в зависимости от объёма памяти. Старт продаж Huawei MatePad Pro 13.2 намечен на 28 сентября.
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