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Huawei представила самый тонкий и лёгкий планшет в мире MatePad Pro 13.2

Huawei представила самый тонкий и лёгкий планшет в мире MatePad Pro 13.2
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Компания Huawei анонсировала новый планшет MatePad Pro 13.2. Производитель утверждает, что это самый тонкий и лёгкий гаджет в сегменте больших планшетов.

Диагональ экрана устройства составила целых 13'2 дюйма, при этом Huawei MatePad Pro весит лишь 580 граммов. Толщина планшета — 3,4 мм. Для сравнения, iPad Pro на 12'9 дюйма и толще, и тяжелее.

Фото: Huawei

Что касается «начинки», MatePad Pro работает на процессоре Kirin 9000s, оперативная память составляет 12 или 16 ГБ, внутренняя — до 1 терабайта. Есть фронтальная и широкоугольная задняя камеры (16 и 12 мегапикселей), аккумулятор объёмом 10 100 мАч поддерживает быструю зарядку 88 Ватт.

Рекомендуемая цена колеблется от $ 711 до $ 957 (от 68,2 тысяч до 91,9 тысяч рублей) в зависимости от объёма памяти. Старт продаж Huawei MatePad Pro 13.2 намечен на 28 сентября.

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