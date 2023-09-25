Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«О чём эти фильмы, что они вам дадут?». Мартин Скорсезе раскритиковал «конвейеры» в кино

«О чём эти фильмы, что они вам дадут?». Мартин Скорсезе раскритиковал «конвейеры» в кино
Аудио-версия:
Комментарии

Культовый режиссёр Мартин Скорсезе в интервью GQ высказался о переизбытке фильмов по супергеройским франшизам на рынке Голливуда. По его мнению, это негативно влияет на развитие культуры, поскольку новые поколения будут воспринимать только такие работы, как полноценное кино.

Скорсезе признал, что подобные фильмы встали на «конвейер» и теперь другим режиссёрам нужно противостоять этому, снимая кино по уникальным идеям и изобретая новое.

Я думаю, что такой контент на самом деле не относится к кино. Я имею в виду, что это контент с конвейера — почти как фильмы от искусственного интеллекта. О чём эти фильмы, что они вам дадут? Не считая того, что происходит в момент просмотра и после сразу покидает ваши мысли, ваш разум, ваше тело. Так что же это вам даёт?»

Ранее художники по спецэффектам также сравнили супергеройские фильмы с производственным конвейером.

Материалы по теме
Художники по спецэффектам назвали работу с Marvel «конвейером»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android