«О чём эти фильмы, что они вам дадут?». Мартин Скорсезе раскритиковал «конвейеры» в кино

Культовый режиссёр Мартин Скорсезе в интервью GQ высказался о переизбытке фильмов по супергеройским франшизам на рынке Голливуда. По его мнению, это негативно влияет на развитие культуры, поскольку новые поколения будут воспринимать только такие работы, как полноценное кино.

Скорсезе признал, что подобные фильмы встали на «конвейер» и теперь другим режиссёрам нужно противостоять этому, снимая кино по уникальным идеям и изобретая новое.

Я думаю, что такой контент на самом деле не относится к кино. Я имею в виду, что это контент с конвейера — почти как фильмы от искусственного интеллекта. О чём эти фильмы, что они вам дадут? Не считая того, что происходит в момент просмотра и после сразу покидает ваши мысли, ваш разум, ваше тело. Так что же это вам даёт?»

Ранее художники по спецэффектам также сравнили супергеройские фильмы с производственным конвейером.